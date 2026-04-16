Сенатор заявил о проблемах обучения слабовидящих детей

В Казахстане сохраняются системные проблемы с обеспечением условий для обучения детей с нарушениями зрения. С соответствующим депутатским запросом выступил сенатор Амангельды Есбай, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По данным депутата, несмотря на заявленный приоритет инклюзивного образования, образовательная система остается недостаточно приспособленной для слабовидящих детей. Отсутствуют необходимые учебники, специальные материалы и другие ключевые элементы.

«Одной из наиболее острых проблем остается нехватка учебников крупного шрифта: отсутствует более половины необходимых материалов, включая все учебники для подготовительного класса и значительную часть - по всем последующим классам. В целом по стране учебники и материалы крупного шрифта разработаны не полностью, специальные тетради и наглядные пособия обеспечиваются не системно, материалы чаще всего представлены в стандартном формате, что перегружает зрение детей», - отметил сенатор.

В качестве примера сенатор привел специализированную школу в Астане, где, несмотря на наличие инклюзивных классов, оборудование не обновлялось и остается устаревшим. Это ограничивает возможности сохранения и восстановления зрения учащихся.

В связи с этим депутат предложил разработать и внедрить учебники крупного шрифта для всех уровней образования, наладить централизованное обеспечение специальными тетрадями и учебными материалами, а также ввести единый национальный стандарт учебно-методического обеспечения.

Кроме того, он считает необходимым обновить офтальмологическое и тифлотехническое оборудование, усилить контроль за зрительной нагрузкой в учебном процессе и расширить подготовку профильных специалистов, включая тифлопедагогов, психологов и дефектологов.