Сенатор США Линдси Грэм умер в возрасте 71 года

Сенатор-республиканец Линдси Грэм умер в субботу вечером в возрасте 71 года, сообщает BBC.

По данным офиса законодателя от штата Южная Каролина, причиной смерти стала "кратковременная и внезапная болезнь".

"Семья сенатора Грэма просит помянуть его в молитвах и не беспокоить ее в этот невероятно тяжелый момент", - говорится в заявлении.

Телеканал NBC News сообщил, что в субботу вечером к дому сенатора на Капитолийском холме приезжала скорая помощь — вызов был связан с остановкой сердца. Личность пациента при этом не раскрывалась.

Грэм впервые прошёл в Сенат в 2002 году и с тех пор регулярно высказывался по вопросам внешней и оборонной политики. В нынешнем составе верхней палаты он возглавлял бюджетный комитет и считался одним из ключевых союзников президента Дональда Трампа. После известия о смерти сенатора Трамп назвал его «одним из величайших людей и сенаторов», которых он знал, а также трудолюбивым патриотом.

Грэм был известен последовательной поддержкой Украины. Он умер вскоре после возвращения из Киева: ещё в пятницу сенатор встречался с президентом Владимиром Зеленским.

В Южной Каролине традиционно доминируют республиканцы, и пока нет признаков того, что смерть Грэма изменит расклад сил в Сенате после ноябрьских промежуточных выборов.