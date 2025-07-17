Сенатор Ольга Булавкина встретилась с представителями местных исполнительных органов и жителями Алтайского и Катон-Карагайского районов Восточно-Казахстанской области. Главными темами встречи стали вопросы качества возводимых в регионе объектов, а также финансирование в рамках государственных программ, передаёт BAQ.KZ.

В селе Үлкен Нарын депутат посетила недостроенный физкультурно-оздоровительный комплекс. Работы здесь начались еще в 2021 году, но в настоящее время полностью остановлены - выполнено лишь 35% от общего объема. Там же сенатор ознакомилась с ходом возведения новой музыкальной школы. Ольга Булавкина подчеркнула необходимость своевременного завершения строительства и оснащения школы современным оборудованием.

Депутат также посетила молочную ферму в селе Полянское, благодаря работе которой создано несколько десятков рабочих мест. Еще одним пунктом поездки стала строительная площадка новой туристической базы "Алтай Хамир". Проект реализуется по программе "Ауыл Аманаты" и в перспективе должен стать популярным местом семейного отдыха. Кроме того, в Катон-Карагайском районе сенатор ознакомилась с реконструкцией водопроводных сетей.