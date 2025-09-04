Сенатор Жанна Асанова раскритиковала работу Центров поддержки семьи
Она предложила обеспечить достаточное финансирование для оснащения Центров по современным стандартам.
В своём депутатском запросе сенатор Жанна Асанова заявила, что Центры поддержки семьи формально существуют, но их работа не наполнена содержанием и вызывает серьёзные вопросы, передаёт BAQ.KZ.
По словам Жанны Асановой, Центры поддержки семьи должны помогать семьям до того, как трудности перерастут в трагедию, предотвращать насилие и поддерживать несовершеннолетних. Однако на практике эффективность их работы вызывает сомнения.
"Форма есть, а до содержания ещё далеко. Центр работает, но его эффективность вызывает серьёзные сомнения", — сказала сенатор.
Асанова отметила, что функции Центров поддержки семьи и кризисных центров размыты: первые должны заниматься профилактикой, а вторые — помогать жертвам, но разграничения нет.
"Пострадавших направляют туда, где нет условий для размещения, часть — в кризисные центры, где профилактическая работа ограничена рамками госзаказа. А ранняя профилактика остаётся за рамками. Это снижает результат всей системы и обесценивает саму идею Центров", — подчеркнула парламентарий.
Она также указала на проблемы с психологической поддержкой. Сегодня помощь остаётся поверхностной, отсутствуют профессиональные специалисты, способные проводить диагностику и сопровождать людей до результата. Ситуацию усугубляют низкие зарплаты.
Сенатор добавила, что не решены и организационные вопросы: отсутствуют алгоритмы межведомственного взаимодействия, Стандарт оказания помощи не учитывает реальные жизненные ситуации, система FSM Social работает нестабильно, а транспортная доступность Центров для уязвимых категорий остаётся ограниченной.
"Считаем необходимым закрепить и сделать понятной профилактическую миссию Центров и чётко разграничить функции с кризисными центрами, устранив пересечения. Обеспечить достаточное финансирование для оснащения Центров по современным стандартам. Пересмотреть штатную численность, квалификационные требования и систему оплаты труда специалистов. Обновить Стандарт помощи, расширив его до реальных жизненных ситуаций. Наладить стабильную работу FSM Social и обучение специалистов. Утвердить межведомственный регламент сопровождения семей с KPI и мониторингом", — предложила Жанна Асанова.
