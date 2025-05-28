В Сенате обсудили развитие системы гражданской защиты. Ключевыми темами стали модернизация законодательства в сфере ЧС, обеспечение пожарной и промышленной безопасности, цифровизация мониторинга рисков, строительство современной инфраструктуры и, главное — улучшение условий труда и социальной защиты сотрудников, передаёт BAQ.KZ.

Председатель комитета Андрей Лукин подчеркнул, что в условиях роста климатических и техногенных угроз система гражданской защиты должна опережать вызовы времени. Он отметил, что спасатели ежедневно рискуют жизнью, и это требует не только моральной, но и законодательной поддержки.

"Мы убеждены, что эффективная система гражданской защиты невозможна без достойных условий труда, стабильного обеспечения жильём и конкурентной заработной платы. Именно на это направлены разрабатываемые поправки в законодательство", — заявил Лукин.

Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Кеген Турсынбаев представил текущие приоритеты ведомства. Среди них — запуск авиаотрядов, строительство модульных объектов, развитие добровольных формирований и реализация программы "Ауыл құтқарушылары".

Особое внимание было уделено подготовке кадров и развитию инклюзивной среды для работников ЧС. По итогам обсуждения сенаторы выразили готовность продолжать работу над законодательными инициативами, усиливающими поддержку спасателей и повышающими готовность страны к чрезвычайным ситуациям.