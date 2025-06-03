На расширенном заседании Комитета Сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству рассмотрен законопроект, направленный на усиление контроля за долевым строительством в Казахстане, передает BAQ.KZ.

Документ предусматривает ряд поправок в действующее законодательство. В частности, предлагается запретить рекламу строящихся объектов без получения соответствующего разрешения на привлечение средств дольщиков. Также вводится обязательное использование безналичного расчёта при покупке жилья в новостройках.

Кроме того, сокращён срок продления строительства с 9 до 5 месяцев, а требования к застройщикам будут уточнены с учётом новых условий регулирования. Для повышения информированности граждан предлагается создать Центр поддержки дольщиков, где потенциальные покупатели смогут получить консультации и достоверные сведения о застройщиках.

Помимо сферы жилищного строительства, законопроект охватывает вопросы развития дорожной инфраструктуры и оказания социальных услуг лицам с инвалидностью. В частности, планируется внедрение единой информационной системы по технологиям и материалам в дорожной отрасли, усиление квалификационных требований к специалистам, а также расширение доступности инватакси через Портал социальных услуг.

По мнению сенаторов, реализация предложенных мер позволит повысить прозрачность и безопасность сделок в сфере долевого строительства, улучшить качество дорог и сделать социальные услуги более доступными.

Законопроект направлен на дальнейшее рассмотрение в палату Сената.