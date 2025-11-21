  • 21 Ноября, 20:32

Серебро и бронза в джиу-джитсу: казахстанцы отличились на Играх исламской солидарности

Фото: Тұрар Қазанғапов

Представители сборной Казахстана по джиу-джитсу Ажар Салыкова и Мансур Хабибулла пополнили медальную копилку страны на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ. 

Ажар Салыкова стала серебряным призером в весовой категории до 63 килограммов. В этой группе соревнования проходили по круговой системе: сначала казахстанка уступила Шамме Алькальбани (ОАЭ), а затем одержала победу над Омрани Фадией из Алжира, что в итоге позволило ей занять второе место.

Мансур Хабибулла завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 62 килограммов. В поединке за третье место он встретился с Бесо Абдельмалеком из Алжира.

Казахстан в общекомандном медальном зачёте Игр занимает шестое место. В копилке сборной — 15 золотых, 20 серебряных и 21 бронзовых медалей.

