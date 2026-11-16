Серебряный полет: казахстанец Алихан Маулет стал призером первенства мира

Казахстанский гимнаст Алихан Маулет вошел в число сильнейших спортсменов мира в своей возрастной категории. На первенстве мира по батутной гимнастике в китайском Нанкине он завоевал серебряную медаль, уступив в финале только представителю России.

Маулет выступал в дисциплине «двойной мини-трамп» среди спортсменов 17–21 года. По итогам финальных соревнований казахстанец занял второе место и поднялся на пьедестал мирового первенства.

Золотую медаль выиграл россиянин Лев Бусарев, набравший 28,600 балла. Бронзовым призером стал американец Кейсен Мааг с результатом 23,900 балла.

Таким образом, Алихан Маулет пополнил копилку казахстанской сборной серебряной наградой престижного международного турнира.