Серик Жумангарин сохранил должность в Правительстве Казахстана
3 Сентября 2026, 10:21
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3 Сентября 2026, 10:213 Сентября 2026, 10:21
121Фото: primeminister.kz
Серик Жумангарин назначен заместителем Премьер-Министра – министром национальной экономики Казахстана. Соответствующий указ подписал Глава государства Касым-Жомарт Токаев.
Перед назначением кандидатуру Жумангарина согласовали депутаты Курултая. Она была рассмотрена на заседании Комитета по финансам и бюджету в соответствии со статьей 30 Конституционного закона «О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов».
По итогам заседания профильный комитет принял заключение о возможности рекомендовать кандидатуру Серика Жумангарина для назначения на должность заместителя Премьер-Министра – министра национальной экономики.
После согласования Президент подписал соответствующий указ.
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