Серик Жумангарин сохранил должность в Правительстве Казахстана

Серик Жумангарин назначен заместителем Премьер-Министра – министром национальной экономики Казахстана. Соответствующий указ подписал Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Перед назначением кандидатуру Жумангарина согласовали депутаты Курултая. Она была рассмотрена на заседании Комитета по финансам и бюджету в соответствии со статьей 30 Конституционного закона «О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов».

По итогам заседания профильный комитет принял заключение о возможности рекомендовать кандидатуру Серика Жумангарина для назначения на должность заместителя Премьер-Министра – министра национальной экономики.

После согласования Президент подписал соответствующий указ.