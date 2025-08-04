В Казахстане в организациях первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) внедряется практика сестринского приёма. Новшество направлено на повышение доступности медицинских услуг и снижение нагрузки на участковых врачей, передаёт BAQ.KZ.

Теперь пациент может получить базовую медицинскую помощь, не дожидаясь приёма врача. Сестринский приём предполагает доврачебный осмотр, контроль хронических заболеваний, приглашение на скрининги и вакцинации, а также оформление рецептов на препараты, ранее назначенные врачом.

"Расширение ролей медсестры позволяет выявлять болезни на ранней стадии, а также оперативно реагировать на жалобы пациентов", - пояснила главный внештатный специалист по сестринскому делу Минздрава Кульзи Абенова.

Медсёстры проводят измерения давления, роста и веса, осматривают кожу, лимфоузлы, ротовую полость и молочные железы, анкетируют пациентов на риск развития рака, инсульта и инфаркта, отправляют на анализы и ЭКГ. Особенно важна их роль при ведении пациентов с диабетом и гипертонией.

Кроме того, медсёстры получили право выписывать электронные рецепты на препараты для диспансерных больных — при условии стабильных показателей и ранее назначенного лечения.

"Если пациент чувствует себя стабильно, ему не нужно идти к врачу. Медсестра проверяет его состояние, выписывает электронный рецепт, и он сразу получает лекарство", - поясняют в министерстве.

Согласно Приказу №149, утверждён перечень "сестринских диагнозов" - это описания жалоб пациента, например, "длительный кашель" или "отеки ног". Эти диагнозы отличаются от врачебных, но помогают сориентироваться и начать нужные обследования.

Медсестра также обучает пациентов: рассказывает о правильном питании, уходе за телом, профилактике осложнений. Это особенно актуально для людей с хроническими заболеваниями.

В Минздраве подчёркивают: внедряется система карьерного роста - от младшей медсестры до специалиста с расширенными полномочиями. Цель - сделать медсестру полноправным участником лечебного процесса и сократить очереди в поликлиниках.