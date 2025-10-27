Сеул выразил готовность к возможной встрече Трампа и Ким Чен Ына на границе между Кореями
Ожидается, что Дональд Трамп посетит Республику Корея 29–30 октября.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Власти Республики Корея заявили, что не располагают официальным подтверждением информации о возможной встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, однако готовы к такому сценарию, если он состоится, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.
Как сообщают представителей администрации, советник по национальной безопасности президента Южной Кореи Ви Сон Лак отметил, что Сеул "внимательно следит за ситуацией" и "готов оперативно реагировать на развитие событий".
По его словам, южнокорейская сторона ознакомилась с сообщениями о высказываниях Дональда Трампа относительно его готовности встретиться с северокорейским лидером на межкорейской границе, но пока не получала официальных уведомлений о подготовке переговоров.
Ожидается, что Дональд Трамп посетит Республику Корея 29–30 октября в рамках мероприятий, проходящих по линии АТЭС. При этом участие американского лидера в самом саммите, который пройдет 31 октября – 1 ноября, не планируется.
Южнокорейские власти подчеркнули, что сохраняют "открытую позицию" и готовы содействовать любым дипломатическим шагам, направленным на поддержание мира и стабильности на Корейском полуострове.
Самое читаемое
- Монопородная выставка "Kazakh tazy" проходит в Алматы: итоги первого дня
- "Золото за Казахстан!" Боец Санжар Картай победил на юношеских Азиатских играх в Бахрейне
- Более 460 тонн продукции привезли на финальную ярмарку в Астане
- Казахстанские легкоатлеты завоевали ещё две медали на юношеской Азиаде в Бахрейне
- Мотоциклист погиб при столкновении с лошадью в Актау