Власти Республики Корея заявили, что не располагают официальным подтверждением информации о возможной встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, однако готовы к такому сценарию, если он состоится, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Как сообщают представителей администрации, советник по национальной безопасности президента Южной Кореи Ви Сон Лак отметил, что Сеул "внимательно следит за ситуацией" и "готов оперативно реагировать на развитие событий".

По его словам, южнокорейская сторона ознакомилась с сообщениями о высказываниях Дональда Трампа относительно его готовности встретиться с северокорейским лидером на межкорейской границе, но пока не получала официальных уведомлений о подготовке переговоров.

Ожидается, что Дональд Трамп посетит Республику Корея 29–30 октября в рамках мероприятий, проходящих по линии АТЭС. При этом участие американского лидера в самом саммите, который пройдет 31 октября – 1 ноября, не планируется.

Южнокорейские власти подчеркнули, что сохраняют "открытую позицию" и готовы содействовать любым дипломатическим шагам, направленным на поддержание мира и стабильности на Корейском полуострове.