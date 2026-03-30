В Северной Корее заявили о разработке ракет, способных достигать территории Соединенных Штатов Америки, передает BAQ.kz со ссылкой на DW.

По информации государственных СМИ КНДР, в стране прошли испытания нового ракетного двигателя. За процессом лично наблюдал лидер страны Ким Чен Ын. Он высоко оценил результаты, назвав их «значительным достижением», которое усиливает стратегическую мощь государства.

Сообщается, что двигатель — твердотопливный и модернизированный. Его максимальная тяга достигает 2500 килоньютонов — это заметно больше, чем показатель в 1970 килоньютонов, озвученный во время испытаний в прошлом году.

Власти утверждают, что такие технологии помогут создавать более маневренные ракеты, которые будет сложнее перехватить системам противоракетной обороны США и их союзников.

Тем не менее, за громкими заявлениями — осторожная реакция экспертов. Многие считают, что реальные возможности разработки могут быть преувеличены, и говорить о полноценной угрозе для США пока преждевременно.

При этом специалисты признают, что твердотопливные ракеты действительно имеют важные преимущества. Они быстрее приводятся в боевую готовность, проще в транспортировке и лучше скрываются, чем ракеты на жидком топливе.