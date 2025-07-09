Утром 9 июля казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение, передает BAQ.KZ. По данным Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, подземные толчки были зафиксированы в 8:29 по времени Астаны.

Эпицентр землетрясения находился на территории Китая - в 321 километре юго-восточнее Алматы. Магнитуда толчков составила mb=4.1, энергетический класс - K=9.4. Это землетрясение относится к категории слабых, однако специалисты продолжают наблюдение за сейсмической активностью в регионе.

Информации о ощутимости подземных толчков на территории Казахстана - в том числе в Алматы и близлежащих населённых пунктах - на данный момент не поступало. Угрозы для населения и инфраструктуры не зафиксировано.

Сейсмологи призывают жителей сейсмоактивных зон сохранять спокойствие, следить за официальными сообщениями и соблюдать рекомендации по безопасности в случае повторных толчков.