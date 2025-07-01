В июне 2025 года инфляция в Казахстане замедлилась до 0,8%, показав снижение по сравнению с маем (0,9%). Однако за видимым "улучшением" статистики скрывается другая тенденция: удешевление сезонных овощей компенсируется ростом цен на услуги и непродовольственные товары, передает BAQ.KZ.

Овощной фактор: минус почти 20% на огурцы и капусту

Традиционное летнее снижение цен затронуло свежие овощи. По данным Бюро национальной статистики, огурцы подешевели сразу на 19,5%, капуста — на 18,1%, помидоры — на 15%, чеснок — на 8,4%, бананы — на 3,4%, яйца — на 3%.

Но на этом позитив для потребителей заканчивается.

Услуги и техника продолжают дорожать

В то время как овощи дешевеют, расценки на бытовые услуги уверенно идут вверх. Больше всего за июнь подорожали услуги фотографов (+3,3%), организаторов торжеств (+2,8%), ремонт телевизоров (+2,4%), обслуживание и ремонт жилых помещений (+1,4%), парикмахерские и салоны красоты (+1,3%).

Цены на некоторые непродовольственные товары также выросли: электромясорубки прибавили 2,5%, утюги — 1%.

Из немногих хороших новостей – снижение тарифов на горячую воду на 6,2%. Но на фоне общего подорожания это выглядит скорее исключением.

Годовая инфляция держится на высоком уровне

В годовом выражении инфляция в Казахстане достигла 11,8%. За последние 12 месяцев больше всего подешевели гречка (–9%), рис (–8,3%) и овсянка (–2,5%). Но при этом груши подорожали на 11,3%, консервированная кукуруза — на 10,8%, фруктовые и овощные соки — на 10,4%.

Среди непродовольственных товаров сильнее всего выросли в цене блендеры (+7,8%), а из услуг — кабельное телевидение (+2,2%).

Индекс потребительских цен (ИПЦ), по которому отслеживается инфляция, в Казахстане формируется по 508 товарам и услугам. С января 2025 года структура индекса изменилась: доля продовольственных товаров составляет 40%, непродовольственных — 30,3%, платных услуг — 29,7%.

Статистики напоминают, что более детально следить за изменениями цен казахстанцы могут на интерактивном дашборде Бюро, где отражены данные с 2018 года.