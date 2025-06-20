В Казахстане зафиксировано снижение цен на ряд социально значимых продовольственных товаров, передает BAQ.KZ.

По данным Бюро национальной статистики, подешевели пять наименований продуктов.

Среди лидеров по снижению — капуста (–5,3%), яйца (–0,6%), рис и картофель (по –0,2%), а также творог (–0,1%). Ещё на шесть позиций цены остались на уровне предыдущей недели.

Не всё дешевеет

В то же время отмечен небольшой рост цен на морковь (+4,1%), репчатый лук (+2,3%), подсолнечное масло (+1,2%), говядину (+0,7%), сливочное масло (+0,3%), а также молоко, сахар и соль — по +0,2%.

В целом, индекс роста цен на СЗПТ за неделю составил всего 0,2%, что сигнализирует о замедлении продовольственной инфляции.

Снижение цен связано с сезонным фактором: на рынок начинает поступать свежий урожай, а запасы прошлогодней продукции завершаются. Это естественным образом влияет на удешевление ряда овощей и других продуктов.

Ожидается, что дальнейшее поступление свежих партий на рынок продолжит сдерживать рост цен на продукты питания.

Борьба с наценками усиливается

Для стабилизации цен в стране продолжает действовать комплекс мер. В 2025 году уже проведено 503 заседания региональных комиссий, которые выявляют непродуктивных посредников и случаи необоснованного завышения торговых надбавок.

С начала года выявлено 1 981 административное правонарушение за превышение установленной предельной торговой надбавки на СЗПТ. Для сравнения: в 2021 году таких случаев было всего 34, а в 2024 — уже 5 066.

Важным шагом стало ужесточение ответственности — теперь за превышение допустимой наценки предусмотрен штраф, а не предупреждение, что позволяет повысить дисциплину участников рынка.

Также активно проводится анализ товарных цепочек по электронным счетам-фактурам (ЭСФ). С начала 2025 года проанализировано 5 610 цепочек, в 564 из них выявлены риски нарушений, таких как нелегальная предпринимательская деятельность, деятельность вне налогового поля, монопольные схемы и другие нарушения.

Власти намерены продолжать жёсткий мониторинг и контроль за ценообразованием, чтобы защитить потребителей от необоснованного роста цен на продукты первой необходимости.