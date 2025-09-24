Сговор на тендерах: компанию в ЗКО оштрафовали на 17 млн тенге
Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Западно-Казахстанской области совместно с коллегами из Костанайской области завершил расследование в отношении ТОО "Курылысинвест НС" и ряда других предприятий, передает BAQ.KZ.
Проверка показала, что компании заключали антиконкурентные соглашения при закупках стальных труб. По итогам расследования в действиях ТОО выявлены нарушения антимонопольного законодательства.
В отношении "Курылысинвест НС" был составлен административный протокол по статье 159 КоАП РК. Суд признал компанию виновной, назначив штраф и конфискацию монопольного дохода на сумму 17,18 млн тенге.
Кроме того, Департамент направил в адрес ТОО предписание об устранении нарушений, которое на сегодняшний день полностью исполнено.
