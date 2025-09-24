Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Западно-Казахстанской области совместно с коллегами из Костанайской области завершил расследование в отношении ТОО "Курылысинвест НС" и ряда других предприятий, передает BAQ.KZ.

Проверка показала, что компании заключали антиконкурентные соглашения при закупках стальных труб. По итогам расследования в действиях ТОО выявлены нарушения антимонопольного законодательства.

В отношении "Курылысинвест НС" был составлен административный протокол по статье 159 КоАП РК. Суд признал компанию виновной, назначив штраф и конфискацию монопольного дохода на сумму 17,18 млн тенге.

Кроме того, Департамент направил в адрес ТОО предписание об устранении нарушений, которое на сегодняшний день полностью исполнено.