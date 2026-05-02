Шахматистка Алуа Нурман поднялась на второе место в мировом рейтинге FIDE

Казахстанские шахматистки Алуа Нурман и Амина Кайрбекова вошли в топ-10 обновлённого мирового рейтинга FIDE среди юниорок, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

19-летняя Алуа Нурман с рейтингом 2443,0 занимает второе место в мире. За последний год она значительно улучшила позиции, поднявшись сразу на 14 строчек и набрав +105 пунктов. Сейчас казахстанка является одной из главных претенденток на лидерство, уступая только россиянке Анне Шухман и опережая представительницу Китая Лу Мяои.

Ещё одна казахстанка, Амина Кайрбекова, с результатом 2374,0 очка занимает девятое место. За отчётный период она прибавила 12 пунктов и улучшила своё положение в рейтинге.

В пятёрку сильнейших юниорок мира также входят Афруза Хамдамова и Элис Ли.

Ранее Алуа Нурман привлекла внимание международной аудитории во время Grenke Chess Festival в Карлсруэ. Перед партией она сделала селфи с Магнус Карлсен, после чего судьи временно изъяли у неё телефон. Несмотря на инцидент, партия состоялась.