  • 9 Августа, 15:54

Шакал напал на жителей села в Азербайджане: есть пострадавшие

Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Сегодня, 15:33
Сегодня, 15:33
Фото: Report

В Джалилабадском районе, на юго-востоке Азербайджана, шакал напал на жителей села, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Инцидент произошёл в селе Шатырлы. В результате пострадали три человека, которые впоследствии были госпитализированы в Центральную больницу Джалилабадского района.

Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время их лечение продолжается в больнице.

