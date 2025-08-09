Шакал напал на жителей села в Азербайджане: есть пострадавшие
Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
В Джалилабадском районе, на юго-востоке Азербайджана, шакал напал на жителей села, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.
Инцидент произошёл в селе Шатырлы. В результате пострадали три человека, которые впоследствии были госпитализированы в Центральную больницу Джалилабадского района.
Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время их лечение продолжается в больнице.
