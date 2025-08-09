В Джалилабадском районе, на юго-востоке Азербайджана, шакал напал на жителей села, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Инцидент произошёл в селе Шатырлы. В результате пострадали три человека, которые впоследствии были госпитализированы в Центральную больницу Джалилабадского района.

Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время их лечение продолжается в больнице.