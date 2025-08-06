Шантаж гарантией: автосалон в Кызылорде попался на удушающих правилах
Автосалон ограничивал права клиентов.
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В Кызылорде официальный дилер автомобилей JAC навязывал клиентам сервисное обслуживание исключительно в собственных центрах, угрожая лишением гарантии. Об этом сообщили в Департаменте Агентства по защите и развитию конкуренции, передает BAQ.KZ.
По условиям договоров, которые автосалон заключал с покупателями, техобслуживание в течение гарантийного срока должно было проводиться только в сервисах самого автосалона. В противном случае дилер оставлял за собой право аннулировать гарантийные обязательства.
В АЗРК посчитали такие условия нарушающими права потребителей и создающими барьеры для конкуренции на рынке послепродажного обслуживания. Фактически, автовладельцам навязывали единственный возможный вариант техобслуживания, игнорируя их право выбора.
"Такая практика ограничивает доступ других сервисных компаний на рынок и вводит потребителя в заблуждение", — пояснили в Департаменте.
По итогам рассмотрения обращения граждан, антимонопольный орган выдал автосалону уведомление с требованием прекратить незаконные действия. Компания устранила нарушения в установленный срок.
Специалисты напоминают: даже в период действия гарантии автомобилист имеет право самостоятельно выбирать сервисный центр при условии, что обслуживание проводится согласно регламенту производителя и с использованием оригинальных деталей.
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