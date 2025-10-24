Шатдаун в США грозит перебоями в работе аэропортов и массовыми задержками рейсов
Белый дом предупреждает о возможных сбоях в авиасообщении, если приостановка работы правительства затянется.
Шатдаун, который продолжается в США с 1 октября, может вызвать серьёзные перебои в работе аэропортов и массовые задержки авиарейсов по всей стране. Об этом заявила представитель Белого дома Кэролайн Ливитт, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.
"Если демократы продолжат шатдаун, нас ждут значительные задержки и отмены авиарейсов в крупнейших аэропортах страны", — отметила Ливитт.
Особую обеспокоенность в Белом доме вызывает приближение Дня благодарения, одного из самых загруженных периодов для авиаперевозок в США.
По словам Ливитт, приостановка финансирования ставит под угрозу работу служб обеспечения полётов и воздушную безопасность страны.
Шатдаун в США начался 1 октября в 00:00 по восточному времени (08:00 по бакинскому времени) после того, как Конгресс не смог согласовать законопроект о продлении финансирования федеральных учреждений. В результате работа многих ведомств была приостановлена, а часть сотрудников отправлена в вынужденные отпуска.
