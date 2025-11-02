Продолжающийся шатдаун в США может серьезно затормозить модернизацию американского ядерного арсенала. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в интервью телеканалу Fox News, передаёт BAQ.KZ.

По словам министра, приостановка работы правительства лишает ведомство возможности оплачивать труд подрядчиков, задействованных в проектах по обновлению ядерных вооружений.

"Помимо энергетического сектора, одно из ключевых направлений работы нашего ведомства — это обеспечение и модернизация американского ядерного арсенала. Сейчас он находится под контролем Министерства обороны, но именно наше ведомство отвечает за его развитие и технологическое обновление. Мы находимся на важном этапе работ, однако подрядчики уже готовятся к неоплачиваемым отпускам", — отметил Райт.

Он подчеркнул, что из-за шатдауна без дохода могут остаться специалисты, которые десятилетиями занимаются поддержанием боеготовности и безопасности стратегических вооружений США.

"Нам нужно больше здравомыслящих политиков, готовых признать, что нельзя рисковать процессом модернизации нашей ядерной архитектуры", — добавил глава Минэнерго.

Шатдаун — это временная приостановка деятельности федеральных учреждений США, происходящая в случае, если Конгресс не успевает утвердить бюджет. Текущая ситуация уже затронула ряд министерств и ведомств, включая энергетическое и оборонное.