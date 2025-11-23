Непобеждённый казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (19-0) сообщил о планах возвращения в октагон и поделился оценкой текущей ситуации в полусреднем весе. По словам "Номада", восстановление и подготовка идут по графику, и он готовится к яркому камбэку, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

"Занимаемся, форму набираем. Думаю, в начале или, может, в середине февраля, если всё будет хорошо, вернусь в октагон", — отметил Рахмонов.

Говоря о дивизионе, Шавкат подчеркнул, что уровень конкуренции продолжает расти, а в категории заявили о себе новые яркие имена.

"Даже не новые – они есть, просто хорошо себя проявили: Пратес, Моралес – оба отлично себя показали. Но без разницы. Наш дивизион очень интересный, очень конкурентный. Из-за этого всё постоянно меняется: кто лучше – тот остаётся наверху", - сказал он.

Рахмонов занимает четвёртое место в рейтинге полусреднего веса. Тем временем чемпионский пояс перешёл к Исламу Махачеву, который поднялся в дивизион и одержал победу над Джеком Делла Маддаленой, ещё больше изменив расстановку сил в категории.

Возвращение Шавката ожидается с большим интересом, ведь казахстанец остаётся одним из главных претендентов на титул, сохраняя идеальный рекорд и статус одного из самых опасных бойцов дивизиона.