Олимпийский чемпион по фигурному катанию Михаил Шайдоров вошёл в список номинантов международной премии ISU Figure Skating Awards 2026. Казахстанцы могут поддержать спортсмена в онлайн-голосовании, передает BAQ.KZ.

Казахстанский фигурист номинирован в категории "Лучший костюм". В этой номинации отмечают спортсменов, которые представили на льду наиболее яркие и оригинальные костюмы сезона 2025/26.

Костюм для произвольной программы Шайдорова разработали дизайнеры Сакен Жаксыбаев и Акмарал Жараскызы. Всего в этой категории представлены 16 кандидатов из разных стран.

Голосование проходит на официальной платформе Международного союза конькобежцев (ISU). Отдать свой голос болельщики могут до 18 марта на сайте организации или через приложение ISU.

По итогам народного голосования определят тройку финалистов в каждой категории. Окончательное решение примет профессиональное жюри, состоящее из экспертов фигурного катания.

Церемония награждения ISU Figure Skating Awards 2026 пройдет 29 марта в Праге после завершения чемпионата мира по фигурному катанию. Трансляцию мероприятия организаторы планируют провести на YouTube-канале Skating ISU.

Премия ISU Figure Skating Awards проводится ежегодно и отмечает не только фигуристов, но и специалистов, работающих за кулисами спорта - тренеров, хореографов и дизайнеров костюмов. Награды вручают за лучшие выступления, креативные программы и вклад в развитие фигурного катания.