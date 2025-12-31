В 2025 году в Казахстане зафиксировано рекордное количество уголовных правонарушений, связанных с интернет-мошенничеством, передает BAQ.KZ со ссылкой на Finprom.

При этом уровень финансовой грамотности населения в вопросах онлайн-безопасности продолжает расти, следует из социологических исследований медиапортала FinGramota, принадлежащего Агентству Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Согласно данным исследований, в 2025 году 62,9% респондентов смогли распознать в предложениях незнакомых людей признаки мошенничества или финансовой пирамиды. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял 50,6%. Чаще всего, осознав попытку обмана, граждане прекращали телефонный или онлайн-контакт с злоумышленниками — так поступали в 41% случаев. При этом лишь 20,7% столкнувшихся с мошенниками обращались с заявлениями в полицию, остальные предпочитали не сообщать о произошедшем.

Всего в социологических опросах приняли участие 5 тысяч совершеннолетних казахстанцев из различных регионов страны. Исследования проводятся на протяжении нескольких лет, что позволяет отслеживать динамику показателей. По итогам 2025 года доля респондентов, которые лично сталкивались с интернет-мошенничеством или телефонным обманом, снизилась до 29,1%. В 2023 году этот показатель составлял 77,6%, а в 2024-м — 50,6%. В то же время среди молодежи в возрасте от 18 до 21 года доля столкнувшихся с мошенническими схемами остаётся значительно выше и в 2025 году достигла 47,9%.

Авторы исследования отмечают, что снижение доли потенциальных жертв связано с превентивной работой по повышению финансовой грамотности и настороженности населения, которую проводят правоохранительные органы, государственные структуры и неправительственные организации. Однако этих мер пока недостаточно для устойчивого сокращения числа преступлений в сфере онлайн-мошенничества.

Субъективные оценки граждан и официальная статистика при этом заметно различаются. По результатам опросов, самым распространённым видом интернет-мошенничества в 2025 году казахстанцы назвали фишинг — получение персональных данных с последующим использованием их в преступных целях. Об этом сообщили 52,2% респондентов, тогда как годом ранее этот показатель составлял 24%.

В то же время, согласно данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, за период с января по ноябрь 2025 года наиболее распространёнными стали вишинг — телефонное мошенничество — и ложные SMS-сообщения, выдаваемые за сообщения от банков или правоохранительных органов. На такие схемы пришлось 6,2 тысячи случаев, или 23,5% всех зарегистрированных уголовных правонарушений в сфере интернет-мошенничества. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года их количество выросло в 2,2 раза. Второе место заняли фиктивные продажи товаров и услуг, на которые пришлось 20,3% преступлений, или 5,3 тысячи случаев. Фишинг, по официальной статистике, оказался на третьем месте с долей 18,5%.

В целом за 11 месяцев 2025 года правоохранительные органы зарегистрировали 26,3 тысячи уголовных правонарушений, связанных с интернет-мошенничеством. Это на 20,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года, и в 3,4 раза превышает показатель за весь 2019 год. Данные стали рекордными за последние годы и свидетельствуют как о росте этого вида преступности, так и об увеличении числа обращений пострадавших в правоохранительные органы.

Рост обращений объясняется увеличением масштабов финансового ущерба. По информации Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, за январь–ноябрь 2025 года интернет-мошенники причинили ущерб на сумму 11,2 млрд тенге. За весь 2024 год ущерб составил 11,4 млрд тенге. В 96,7% случаев пострадавшими были физические лица, реже — предприниматели, на долю которых пришлось 2,4%, и государство с показателем 1%.

О более масштабных потерях говорится и в документальном фильме "Звонок" казахстанского режиссёра Рината Балгабаева, вышедшем осенью 2025 года. В фильме приводятся слова начальника подразделения по противодействию киберпреступности Министерства внутренних дел Республики Казахстан Жандоса Суйынбая, согласно которым совокупные потери казахстанцев от онлайн-мошенников в 2025 году превысили 29 млрд тенге. Картина рассказывает о реальных историях граждан, ставших жертвами мошенников, в том числе о случае жительницы Алматы, которую лжеполицейские убедили продать две квартиры и автомобиль и перевести все средства на так называемый безопасный счёт.

Подобные преступления относятся к категории мошенничества с использованием deepfake-звонков и социальной инженерии. Как правило, такие схемы реализуются в течение длительного времени, сопровождаются психологическим давлением и многоступенчатыми сценариями, в результате которых жертвы теряют крупные суммы денег и имущество.

Правоохранительные органы и эксперты отмечают, что мошенники продолжают совершенствовать методы обмана.

К ним можно отнести популярную игру "Тайный Санта", которую мошенники умудрились превратить в обман. Принцип схемы состоит в том, что человеку предлагают "лёгкий" заработок: получить на свою карту крупную сумму, небольшую долю оставить себе, а остальной "подарок" перевести другому участнику. Так формируется цепочка дропперов — людей, которые, порой сами того не осознавая, становятся соучастниками преступления по отмыванию ворованных денег. Последствия таких необдуманных действий могут быть плачевными. С сентября 2025 года в Казахстане введена в действие статья 232-1 УК РК, предусматривающая уголовную ответственность за дропперство. Наказание, в зависимости от тяжести последствий — от штрафа до 7 лет реального тюремного срока с конфискацией имущества.