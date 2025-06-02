В начале своего выступления женщина извинилась перед семьёй погибшего и подчеркнула, что её младший брат сожалеет о случившемся. Вместе с тем она заявила о существенных несоответствиях в показаниях потерпевших и поставила под сомнение объективность расследования, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Я никого не защищаю, каждый должен отвечать за свои поступки. Но, по словам прокурора, который опирался только на слова потерпевших, Дархан якобы бил, пинал, избивал, был с ножом. Однако на очных ставках трое потерпевших описали события по-разному. Думаю, это могло быть сделано в порыве гнева", – сказала сестра подсудимого.

По её словам, конфликт начался не по инициативе её брата. Аскентай якобы пострадал ещё до начала драки. Он пришёл в магазин, где приобрёл пиво и сигареты, а затем попросил Каржаубая зарядить телефон. В это время началась словесная перепалка с Шерзатом Полатом.

"Шерзат начал провоцировать Дархана, спрашивая, что он хочет от его отца. При этом Дархан не оскорблял его мать, он лишь предложил пойти поговорить с отцом. После чего Шерзат без причины ударил его, в руках у него был кастет. О наличии кастета Дархан рассказывал следователю, но в материалы дела это не попало", – заявила сестра Аскентая.

Она также добавила, что Дархан не планировал никакого насилия, а напротив был вынужден защищаться. В подтверждение своих слов женщина сослалась на видеозаписи, на которых, по её мнению, зафиксирована иная картина произошедшего, нежели изложенная в показаниях потерпевших.