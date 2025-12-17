  • 17 Декабря, 21:16

Шесть человек пропали после выезда на рыбалку в области Ұлытау

Сегодня, 20:55
Фото: sportsmenbwca.org

В области Ұлытау вблизи реки Дулыгалы Жангельдинского сельского округа завершены поисково-спасательные работы по установлению местонахождения пропавших граждан с привлечением авиации МЧС, передает BAQ.KZ.

Сообщение о происшествии поступило после того, как стало известно о шести людях, выехавших 13 декабря на рыбалку на автомобилях и не вышедших на связь в установленное время. К поискам были привлечены силы и средства спасательных подразделений.

В ходе поисковых мероприятий трое человек были обнаружены с воздуха экипажем вертолёта "Казавиаспас". Ещё трое граждан были эвакуированы вертолётом из посёлка Актас.

У одного из эвакуированных, 1958 года рождения, выявлены признаки обморожения конечностей. Он был передан бригаде скорой медицинской помощи для оказания необходимой помощи. Поисково-спасательные работы завершены.

