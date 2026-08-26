Шесть человек скрыли доходы ради соцпомощи в Байконыре
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В Байконыре выявили факты незаконного получения адресной социальной помощи. Шесть человек скрыли сведения о своих фактических доходах и получили выплаты из государственного бюджета, передает BAQ.KZ со ссылкой на прокуратуру города.
Нарушения обнаружили во время проверки соблюдения законодательства при назначении адресной социальной помощи.
По данным прокуратуры, в результате предоставления недостоверных сведений гражданам излишне выплатили 2,6 млн тенге.
После вмешательства прокуратуры часть денег удалось вернуть. С двух получателей в доход государства взыскали 553 233 тенге.
С остальных четырех граждан необоснованно полученные средства планируют взыскать через суд.
В прокуратуре отметили, что законность назначения и использования государственной социальной поддержки остается на контроле.
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