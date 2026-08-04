Прокуратура Северо-Казахстанской области сопровождает 133 инвестиционных проекта общей стоимостью 1,2 трлн тенге. Среди них новые производства, областная больница с участием турецких инвесторов и предприятия, принимающие переселенцев с юга страны, передает BAQ.KZ.

Работа идет в рамках проекта «Invest Caravan», запущенного по поручению Генерального прокурора Казахстана. Он направлен на защиту прав инвесторов и устранение административных барьеров.

Во время двухдневной поездки прокурор области Ржан Дюсикенов посетил действующие предприятия и строящиеся объекты на территории специальной экономической зоны «Qyzyljar».

Маршрут охватил машиностроение, сельское хозяйство, пищевую и перерабатывающую промышленность. На одних площадках станки уже выпускают продукцию, на других строительство только набирает темп.

Отдельной точкой стало строительство многопрофильной областной больницы с участием турецких инвесторов. Для региона это один из наиболее заметных социальных проектов.

На площадках обсуждали вопросы, которые напрямую влияют на сроки запуска предприятий. Инвесторы говорили о подключении к инженерным сетям, оформлении земли, получении разрешительных документов и исполнении обязательств государственными органами.

Один из сопровождаемых проектов реализует Петропавловский электротехнический завод, входящий в группу компаний Alageum Electric. Предприятие участвует в программе переселения граждан из южных регионов.

Сейчас на заводе работают 94 человека из 56 семей внутренних переселенцев. Для них предоставили 40 квартир с возможностью выкупа в рассрочку на срок от 5 до 10 лет. Средняя заработная плата участников программы переселения составляет 493 тысячи тенге.

Все вопросы, озвученные инвесторами во время встреч, прокуратура области взяла на контроль. Их будут сопровождать до принятия процессуальных и организационных решений.