Шесть человек унесло в море на сапбордах на Каспии
Спасатели их вернули на берег.
Сегодня, 02:24
На Каспийском море в районе микрорайона 4а шестерых человек, катавшихся на сапбордах, сильный ветер унес на 300 метров от берега, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
На помощь отдыхающим оперативно пришли сотрудники МЧС. Спасатели на лодке добрались до людей и благополучно доставили их обратно на сушу.
"МЧС напоминает что при прогулках на SUP-борде следует учитывать ветер и течение, а также не пренебрегать спасательным жилетом!", - говорится в сообщении.
