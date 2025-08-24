На Каспийском море в районе микрорайона 4а шестерых человек, катавшихся на сапбордах, сильный ветер унес на 300 метров от берега, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

На помощь отдыхающим оперативно пришли сотрудники МЧС. Спасатели на лодке добрались до людей и благополучно доставили их обратно на сушу.