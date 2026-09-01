В Жамбылской области построят маневренные генерирующие установки общей мощностью 200 МВт. Первая газовая турбина уже отправлена из Китая, передает BAQ.KZ.

Речь о турбине G50 F-класса мощностью 50 МВт. Это первая турбина, которую китайская сторона разработала самостоятельно.

Всего установят шесть турбин. Три общей мощностью 150 МВт поставит компания Dongfang Turbine, еще три дадут суммарно 60 МВт. С учетом дополнительного оборудования проектная мощность объекта составит 200 МВт.

Запуск ожидается в 2027 году.

Проект появился по итогам аукционных торгов 2024 года на площадке АО «КОРЭМ». Победителем стало ТОО «GES Myrzatai», оно же заключило контракт с китайским производителем.

Смысл маневренной генерации в скорости. Такие установки запускаются и набирают мощность быстро, поэтому их включают в моменты пикового спроса или когда просядет выработка на других станциях. Угольный блок так не умеет, ему нужны часы на разогон.

В Минэнерго рассчитывают, что новые мощности расширят возможности маневренной генерации и сделают энергоснабжение региона стабильнее.