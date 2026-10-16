Шесть казахстанских пловцов вышли в финал, установлены два национальных рекорда

Сборная Казахстана успешно выступила в предварительных заплывах второго соревновательного дня. Шесть отечественных пловцов пробились в финалы, а Глеб Коваленя и Галымжан Балабек обновили национальные рекорды, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

На дистанции 50 метров вольным стилем Глеб Коваленя показал результат 21,31 секунды. Он улучшил собственный рекорд Казахстана на 0,04 секунды и теперь поборется за медаль в вечернем финале.

Сразу два казахстанца вышли в финал на дистанции 100 метров баттерфляем. Адильбек Мусин преодолел дистанцию за 51,42 секунды, а Максим Сказобцов показал результат 51,53 секунды и занял восьмое место в квалификации.

На дистанции 200 метров брассом Айбат Мырзамуратов финишировал с пятым результатом — 2:07,15. Егор Попов квалифицировался в финал на дистанции 100 метров комплексным плаванием с результатом 54,64 секунды.

Софья Сподаренко также поборется за медаль. Она вышла в финал на дистанции 100 метров баттерфляем, показав время 58,55 секунды.

Ещё один национальный рекорд установил Галымжан Балабек. На дистанции 400 метров вольным стилем он показал результат 3:46,87, улучшив собственное достижение, установленное неделю назад на этапе Кубка мира в Ташкенте.