Шесть проектов глубокой переработки зерна на 1,9 трлн тенге запустят в Казахстане
Проекты будут реализованы в Туркестанской, Жамбылской, Акмолинской и Костанайской областях, а также в Астане.
В ближайшие три года в Казахстане планируется реализация шести инвестиционных проектов по глубокой переработке зерна на сумму 1,9 трлн тенге с общей мощностью 5,8 млн тонн. Об этом на заседании Правительства Казахстана сообщил министр сельского хозяйства страны Айдарбек Сапаров, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
По его словам, в настоящее время в республике уже функционируют три предприятия, производящие глютен, биоэтанол и крахмалопродукты, общей мощностью более 500 тыс. тонн.
Новые проекты предусматривают расширение ассортимента за счёт выпуска аминокислот – глутамата, треонина, лейцина и лизина.
Проекты будут реализованы в Туркестанской, Жамбылской, Акмолинской и Костанайской областях, а также в Астане.
