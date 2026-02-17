В ближайшие три года в Казахстане планируется реализация шести инвестиционных проектов по глубокой переработке зерна на сумму 1,9 трлн тенге с общей мощностью 5,8 млн тонн. Об этом на заседании Правительства Казахстана сообщил министр сельского хозяйства страны Айдарбек Сапаров, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, в настоящее время в республике уже функционируют три предприятия, производящие глютен, биоэтанол и крахмалопродукты, общей мощностью более 500 тыс. тонн.

Новые проекты предусматривают расширение ассортимента за счёт выпуска аминокислот – глутамата, треонина, лейцина и лизина.

– В ближайшие три года планируется реализация 6 инвестпроектов на сумму 1,9 трлн тенге. При этом будет расширен ассортимент выпускаемой продукции в виде аминокислот, – рассказал Сапаров.

Проекты будут реализованы в Туркестанской, Жамбылской, Акмолинской и Костанайской областях, а также в Астане.