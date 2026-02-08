Шесть золотых медалей завоевал Казахстан на турнире по боксу в Испании
Всего наши боксеры завоевали 17 наград.
Сегодня, 17:29
146Фото: НОК РК
Сборная Казахстана по боксу завершила выступление на турнире по боксу в Ла-Нусии (Испания) с шестью золотыми медалями, передаёт BAQ.KZ.
Победителями Boxam Elite-2026 стали Санжар Ташкенбай (до 50 кг), Махмуд Сабырхан (до 55 кг), Торехан Сабырхан (до 70 кг), Нурбек Оралбай (до 85 кг), Айбек Оралбай (свыше 90 кг), Умида Садыкова (свыше 80 кг).
Серебряные медали взяли Аман Конысбеков (до 75 кг), Сагындык Тогамбай (до 90 кг), Нурасыл Асылхан (свыше 90 кг), Панар Сейитханкызы (свыше 80 кг), Назерке Серик (до 65 кг).
На третью ступень пьедестала поднялись Тимур Нурсеитов (до 75 кг), Азамат Бектас (до 80 кг), Нурбек Мурсал (до 70 кг), Нурзат Онгаров (до 50 кг), Гузаль Садыкова (до 80 кг) и Элянур Турганова (до 48 кг).
