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Шестерым паралимпийцам и сурдлимпийцам в Караганде вручили квартиры

21 Августа 2026, 10:54
АВТОР
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Акимат Карагандинской области 21 Августа 2026, 10:54
21 Августа 2026, 10:54
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Фото: Акимат Карагандинской области

В Караганде шесть победителей и призеров Паралимпийских и Сурдлимпийских игр получили ключи от квартир. Награждение приурочили ко Дню спорта.

Новоселами стали Дастан Мукашбеков, Даяна Федосова, Еркебулан Канафин, Аян Абдраш, Айжамол Абдикатова и Айда Макатова.

Ключи спортсменам вручили во время торжественной встречи в Доме дружбы, где также отметили тренеров и ветеранов спорта.

Заместитель акима Карагандинской области Әлібек Әлденей сообщил, что сегодня более тысячи представителей региона входят в состав национальных сборных Казахстана. Отдельное внимание, по его словам, уделяется развитию инклюзивного спорта.

Среди получивших квартиру – сурдотхэквондист Аян Абдраш. Мастер спорта Казахстана занимается тхэквондо уже 18 лет. На Сурдлимпийских играх он завоевал одну золотую и две бронзовые медали.

«В секцию привели родители, и у меня стало получаться. Усиленно тренировался, очень благодарен за такую поддержку», – рассказал спортсмен.

Во время мероприятия также наградили других представителей спортивной сферы. Почетные грамоты и благодарственные письма получили спортсмены и их родители, подарки вручили ветеранам спорта.

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