Шестерым паралимпийцам и сурдлимпийцам в Караганде вручили квартиры
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Караганде шесть победителей и призеров Паралимпийских и Сурдлимпийских игр получили ключи от квартир. Награждение приурочили ко Дню спорта.
Новоселами стали Дастан Мукашбеков, Даяна Федосова, Еркебулан Канафин, Аян Абдраш, Айжамол Абдикатова и Айда Макатова.
Ключи спортсменам вручили во время торжественной встречи в Доме дружбы, где также отметили тренеров и ветеранов спорта.
Заместитель акима Карагандинской области Әлібек Әлденей сообщил, что сегодня более тысячи представителей региона входят в состав национальных сборных Казахстана. Отдельное внимание, по его словам, уделяется развитию инклюзивного спорта.
Среди получивших квартиру – сурдотхэквондист Аян Абдраш. Мастер спорта Казахстана занимается тхэквондо уже 18 лет. На Сурдлимпийских играх он завоевал одну золотую и две бронзовые медали.
«В секцию привели родители, и у меня стало получаться. Усиленно тренировался, очень благодарен за такую поддержку», – рассказал спортсмен.
Во время мероприятия также наградили других представителей спортивной сферы. Почетные грамоты и благодарственные письма получили спортсмены и их родители, подарки вручили ветеранам спорта.
Самое читаемое
- «Думал, что это шутка»: муж Улданы Мырзуан рассказал в суде о событиях того дня
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 21 августа
- Новый eGov раскритиковали сразу после запуска: в НИТ рассказали, вернут ли прежний интерфейс
- Концерт стендапера Галыма Калиакбарова прервали в Астане
- Число погибших в результате землетрясения в Колумбии возросло до 312 человек