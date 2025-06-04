В социальных сетях распространилось видео, на котором автор утверждает, что в районе вокзала Нурлы Жол в Астане собираются построить школу прямо на реке. Мужчина показал участок, залитый водой, и выразил сомнение в безопасности и целесообразности такого проекта, передает BAQ.KZ.

"Житель Астаны показал, как планируется строительство новой великолепной школы с уклоном на плавание. Мы просим акимат прокомментировать это чудо", — говорится в ироничном описании к видео.

На пост оперативно отреагировал акимат района Сарайшык. В официальном ответе власти подтвердили, что участок действительно отведён под строительство международной школы в районе ЖК BURABAY, однако никакой реки на месте нет.

"Информация, представленная в видео, не соответствует действительности. Участок со скоплением воды не связан с руслом реки. Вода на месте образуется сезонно — в результате таяния снега и повышения уровня грунтовых вод", — пояснили в акимате.

На данный момент на участке ведутся подготовительные работы. Акимат заверил, что при строительстве будут соблюдены все требования безопасности и градостроительных норм.