Школьник из Мангистау стал чемпионом мира по тогызкумалак
Юный спортсмен также выполнил норматив мастера спорта.
Сегодня, 19:33
86Фото: Lada.kz
В Алматы с 18 по 22 ноября состоялся II Чемпионат мира среди школьников по тогызкумалаку. В интеллектуальном состязании приняли участие 180 спортсменов из 21 страны, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.
Несмотря на высокую конкуренцию, ученик из Мангистауской области Даулет Айкын достойно представил Казахстан и стал первым чемпионом мира из региона по национальной игре тогызкумалак.
Помимо золотой медали, юный спортсмен выполнил норматив мастера спорта.
Подготовкой чемпиона занимались тренеры Куляш Мадрешова и Тугелбай Куанышов.
Триумф Даулета Айкына стал значимым событием для региона и подтверждением развития национальных интеллектуальных видов спорта среди молодежи.
