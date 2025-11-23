В Алматы с 18 по 22 ноября состоялся II Чемпионат мира среди школьников по тогызкумалаку. В интеллектуальном состязании приняли участие 180 спортсменов из 21 страны, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Несмотря на высокую конкуренцию, ученик из Мангистауской области Даулет Айкын достойно представил Казахстан и стал первым чемпионом мира из региона по национальной игре тогызкумалак.

Помимо золотой медали, юный спортсмен выполнил норматив мастера спорта.

Подготовкой чемпиона занимались тренеры Куляш Мадрешова и Тугелбай Куанышов.

Триумф Даулета Айкына стал значимым событием для региона и подтверждением развития национальных интеллектуальных видов спорта среди молодежи.