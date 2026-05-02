Школьник получил тяжёлые травмы после падения с лестницы в Таразе

В Таразе десятиклассник оказался в реанимации после падения с пожарной лестницы на территории одной из гимназий, передает BAQ.KZ.

По предварительным данным, подросток забрался на лестницу, однако не удержался и сорвался. В результате падения он получил множественные травмы и был госпитализирован.

Как сообщили в департаменте полиции Жамбылсой области, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 114 части 3 УК РК. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.

Подробности инцидента не разглашаются. Известно, что происшествие произошло утром. По информации источников, незадолго до случившегося школьник отправлял знакомым сообщения, содержание которых сейчас проверяется следствием.