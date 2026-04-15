В профессионально-техническом лицее города Сиверек на юго-востоке Турции произошёл вооружённый инцидент, в результате которого пострадали не менее 16 человек, передает BAQ.kz со ссылкой на DW.

По данным главы провинции Шанлыурфа Хасана Шылдака, среди раненых — 10 учащихся, 4 преподавателя, а также полицейский и работник столовой. Четверо пострадавших находятся в состоянии средней тяжести.

После начала стрельбы в здании была проведена экстренная эвакуация всех находившихся внутри.

Нападавшим оказался бывший ученик этого же лицея 2007 года рождения. По словам Шылдака, он покончил с собой при попытке задержания полиции.

В МВД Турции уточнили, что мужчина, вооружённый дробовиком, застрелился из этого же оружия во время полицейской операции. Его мотивы пока не установлены.

Очевидцы рассказали, что стрелок начал атаку во дворе учебного заведения, открыв беспорядочный огонь по людям, а затем продолжил стрельбу уже внутри лицея.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.