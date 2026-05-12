Школьник случайно нашел 1300-летний меч викингов во время экскурсии

Обычная школьная экскурсия в Норвегии превратилась в настоящую археологическую сенсацию. 6-летний мальчик вытащил из земли древний меч эпохи викингов, передает BAQ.kz со ссылкой на BILD.

Это произошло с учеником первого класса Хенриком Рефснесом Мёртведтом из школы Fredheim в Браннбу, недалеко от Осло. Дети гуляли по полю, когда мальчик заметил из земли странный ржавый предмет. Он решил потянуть и неожиданно достал длинный металлический меч.

По словам Хенрика, находка была полностью покрыта ржавчиной и землёй, поэтому сначала он даже не понял, что это может быть.

Позже выяснилось, что это однолезвийный меч, которому около 1300 лет. Учёные предполагают, что он относится либо к поздней эпохе Меровингов, либо к самому началу эпохи викингов.

После находки учителя сразу сообщили властям. Артефакт передали специалистам, а затем отправили в музей в Осло. Там его изучат более подробно и в будущем выставят для посетителей.

Эксперты отмечают, что этот район Норвегии может скрывать ещё много древних находок. Ранее неподалёку уже находили крупный клад серебряных монет эпохи викингов.