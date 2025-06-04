Школьника из Туркестанской области пригласили ведущие университеты мира
Ученик из сельской школы получил шанс учиться в Европе и Азии.
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Ученик 11 класса школы-гимназии №2 имени Ө.Жәнібекова Келесского района Арманулы Абубакир добился впечатляющего успеха: старшеклассник получил сразу несколько образовательных грантов от престижных зарубежных университетов, передает BAQ.KZ.
Благодаря высоким академическим достижениям, целеустремлённости и упорной подготовке, Арманулы получил приглашения на обучение из университетов Франции, Италии, Литвы и Малайзии.
Среди полученных предложений:
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50% учебный грант от John Cabot University (Рим, Италия);
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70% учебный грант от American University of Paris (Франция);
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частичный грант от LCC International University (Литва);
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полная четырёхлетняя стипендия от Xiamen University Malaysia.
Этот успех - результат не только личной работы школьника, но и слаженного труда педагогов и поддержки семьи. Особую роль сыграли учитель английского языка и классный руководитель Улыкбек Бердалиев, чья профессиональная помощь оказалась незаменимой на пути к международному признанию.
Впереди - новые горизонты: Арманулы ожидает результаты от престижной стипендиальной программы правительства Турции Türkiye Bursları, American University in Bulgaria, а также ряда университетов Южной Кореи.
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