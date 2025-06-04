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Школьника из Туркестанской области пригласили ведущие университеты мира

Ученик из сельской школы получил шанс учиться в Европе и Азии.

Сегодня, 13:12
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caravan.kz Сегодня, 13:12
Сегодня, 13:12
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Фото: caravan.kz

Ученик 11 класса школы-гимназии №2 имени Ө.Жәнібекова Келесского района Арманулы Абубакир добился впечатляющего успеха: старшеклассник получил сразу несколько образовательных грантов от престижных зарубежных университетов, передает BAQ.KZ.

Благодаря высоким академическим достижениям, целеустремлённости и упорной подготовке, Арманулы получил приглашения на обучение из университетов Франции, Италии, Литвы и Малайзии.

Среди полученных предложений:

  • 50% учебный грант от John Cabot University (Рим, Италия);

  • 70% учебный грант от American University of Paris (Франция);

  • частичный грант от LCC International University (Литва);

  • полная четырёхлетняя стипендия от Xiamen University Malaysia.

Этот успех - результат не только личной работы школьника, но и слаженного труда педагогов и поддержки семьи. Особую роль сыграли учитель английского языка и классный руководитель Улыкбек Бердалиев, чья профессиональная помощь оказалась незаменимой на пути к международному признанию.

Впереди - новые горизонты: Арманулы ожидает результаты от престижной стипендиальной программы правительства Турции Türkiye Bursları, American University in Bulgaria, а также ряда университетов Южной Кореи.

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