Ученик 11 класса школы-гимназии №2 имени Ө.Жәнібекова Келесского района Арманулы Абубакир добился впечатляющего успеха: старшеклассник получил сразу несколько образовательных грантов от престижных зарубежных университетов, передает BAQ.KZ.

Благодаря высоким академическим достижениям, целеустремлённости и упорной подготовке, Арманулы получил приглашения на обучение из университетов Франции, Италии, Литвы и Малайзии.

Среди полученных предложений:

50% учебный грант от John Cabot University (Рим, Италия);

70% учебный грант от American University of Paris (Франция);

частичный грант от LCC International University (Литва);

полная четырёхлетняя стипендия от Xiamen University Malaysia.

Этот успех - результат не только личной работы школьника, но и слаженного труда педагогов и поддержки семьи. Особую роль сыграли учитель английского языка и классный руководитель Улыкбек Бердалиев, чья профессиональная помощь оказалась незаменимой на пути к международному признанию.

Впереди - новые горизонты: Арманулы ожидает результаты от престижной стипендиальной программы правительства Турции Türkiye Bursları, American University in Bulgaria, а также ряда университетов Южной Кореи.