В инновационной школе "Алтын Адам" Енбекшиказахского района прошла яркая и душевная осенняя ярмарка — одно из самых любимых событий у учеников, родителей и педагогов. Этот день подарил участникам не только аромат свежеиспечённых пирогов и блеск наливных яблок, но и особое чувство единства, тепла и доброты. О том, как прошла ярмарка в материале BAQ.KZ.

Ребята вместе с учителями устанавливали столы, украшали их осенними гирляндами, листьями и самодельными табличками. Каждый класс постарался проявить фантазию: у кого-то стол напоминал уютную домашнюю кухню с ароматными булочками и пирожками, у кого-то — фермерский прилавок, ломившийся от яблок, груш и винограда. Был даже "чайный уголок", где всех угощали травяным чаем с мёдом.

Юные продавцы с азартом предлагали свои товары, улыбались каждому покупателю, вежливо благодарили и с гордостью считали заработанные монетки. Для многих это был первый опыт общения с “покупателями”, и они старались на совесть. Ученики старших классов взяли на себя организационные роли — помогали младшим, контролировали процесс продаж, создавали весёлую атмосферу.

"Такие мероприятия очень важны для детей. Здесь они учатся ответственности, самостоятельности, трудолюбию. Ведь прежде чем что-то продать, нужно это приготовить, упаковать, красиво оформить. А главное — всё делается вместе, дружно, с улыбкой", - отметила учитель начальных классов Сахинур Ошурахун.

И действительно, за внешней простотой ярмарки скрывается глубокий воспитательный смысл. Она учит ребят быть активными, творческими, заботливыми и добрыми. Это маленькая школа жизни, где дети осознают, что радость можно дарить своими руками. Многие семьи готовили выпечку и угощения дома, а значит, и родители стали частью школьного праздника — помогали, вдохновляли, поддерживали.

Ярмарка стала не просто веселым мероприятием, а настоящим праздником осени. Повсюду звучал смех, играла музыка, школьный двор наполнился яркими красками и ароматами. Родители с удовольствием пробовали угощения, фотографировались с детьми, делились впечатлениями. Некоторые даже признавались, что такие мероприятия возвращают их в детство — туда, где всё было простым и искренним.

Особенно радовало, что вырученные средства ребята направят на добрые дела. Это стало ещё одним доказательством того, что добро начинается с маленьких поступков.

"Мы не просто продавали пирожки. Мы старались сделать что-то хорошее, чтобы другим было приятно", - делится ученица 5 класса Алина.

К концу ярмарки прилавки опустели, но настроение у всех оставалось приподнятым. Уставшие, но счастливые дети уносили домой массу впечатлений. Ведь самое ценное, что они получили на ярмарке, — это радость от общения, командная работа и гордость за результат, которого они добились вместе.

Осенняя ярмарка в школе "Алтын Адам" доказала: когда рядом друзья, родители и учителя, даже обычный день может превратиться в настоящий праздник сердца. И, пожалуй, именно такие моменты остаются в памяти детей на долгие годы — как тёплое напоминание о том, что добро всегда возвращается.