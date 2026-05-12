Школьники из Акмолинской области победили на FIRO 2026
Юные инженеры завоевали первые места на FIRO 2026 и вышли в мировой финал в Италии.
Школьники из Акмолинская область успешно выступили на международной олимпиаде по робототехнике FIRO 2026, которая прошла в Анталии, передает BAQ.kz.
Юные инженеры достойно представили Казахстан на соревнованиях, где участвовали команды из разных стран, включая Азербайджан, Грузию, Польшу, Индию и другие.
Национальная сборная Казахстана насчитывала 84 команды и стала одной из крупнейших делегаций турнира.
Дипломы I степени в различных категориях завоевали акмолинские школьники: Имангали Тогтау, Фархат Лашынтай, Асанали Кайролла, Досымжан Курман, Алаш Махмет и Жанали Токтар.
Также высокий результат показал Абылайхан Серик, который вошел в пятерку сильнейших в категории Autonomous Car Racer среди участников средней возрастной группы.
Благодаря успешному выступлению команда Акмолинской области получила путевку в мировой финал олимпиады, который пройдет в декабре в Италии.
О турнире
Fibonacci Eurasia Robot Olympiad (FIRO) считается одним из крупнейших международных соревнований в сфере робототехники. С 2018 года олимпиада объединяет школьников, студентов и инженеров со всего мира, предоставляя им возможность представить свои разработки и познакомиться с передовыми технологиями.
