Школьники из Акмолинской области победили на FIRO 2026

Школьники из Акмолинская область успешно выступили на международной олимпиаде по робототехнике FIRO 2026, которая прошла в Анталии, передает BAQ.kz.

Юные инженеры достойно представили Казахстан на соревнованиях, где участвовали команды из разных стран, включая Азербайджан, Грузию, Польшу, Индию и другие.

Национальная сборная Казахстана насчитывала 84 команды и стала одной из крупнейших делегаций турнира.

Дипломы I степени в различных категориях завоевали акмолинские школьники: Имангали Тогтау, Фархат Лашынтай, Асанали Кайролла, Досымжан Курман, Алаш Махмет и Жанали Токтар.

Также высокий результат показал Абылайхан Серик, который вошел в пятерку сильнейших в категории Autonomous Car Racer среди участников средней возрастной группы.

Благодаря успешному выступлению команда Акмолинской области получила путевку в мировой финал олимпиады, который пройдет в декабре в Италии.

Fibonacci Eurasia Robot Olympiad (FIRO) считается одним из крупнейших международных соревнований в сфере робототехники. С 2018 года олимпиада объединяет школьников, студентов и инженеров со всего мира, предоставляя им возможность представить свои разработки и познакомиться с передовыми технологиями.