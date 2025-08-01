С 1 по 3 августа в Астане проходит уникальная летняя образовательная программа Innovate For Change, передает BAQ.KZ. Участие в ней принимают подростки из разных городов Казахстана, которые разрабатывают инклюзивные и обучающие игрушки для детей с особенными потребностями.

Проект организован на базе Spectrum International School совместно с организацией Balam-Ai, оказывающей поддержку детям с аутизмом и ДЦП. Цель инициативы — не только создание полезных устройств, но и воспитание гражданской ответственности, инклюзивного мышления и уважения к правам других.

Каждый день участники проходят лекции по безопасности на дорогах и правам детей, а также занимаются моделированием и дизайном в цифровых мастерских. Под руководством преподавателей подростки создают сенсорные модули, карточки и образовательные решения, помогающие детям с особыми потребностями ориентироваться в пространстве и учиться правилам.

"Мы объясняем, что инклюзия — это не просто про помощь. Это про равные права, про уважение, про понимание, что закон один для всех… если ты следуешь правилам — ты уже вносишь вклад в общее благо", — говорит соосновательница проекта Айдана Абжанова.

К участникам присоединилась и мама ребёнка с аутизмом, активистка и председатель национальной ассоциации Autism Kazakhstan — Нурия Балтабайқызы.

"Я рассказала, как дети с аутизмом воспринимают улицу, шум, людей… мы обсудили, почему важно соблюдать правила дорожного движения — ради чьей‑то жизни… Школьники слушали внимательно, задавали вопросы. Это очень радует — я вижу в них будущее: неравнодушное и ответственное", — отметила она.

По итогам трёх дней жюри отберёт лучшие команды, которые продолжат работу над прототипами, а затем произведённые изделия передадут детям с особыми потребностями в рамках социального проекта.