Школьники второй смены Астаны будут учиться онлайн

Сегодня, 12:00
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
freepik.com Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00
116
Фото: freepik.com

В связи с ухудшением погодных условий в Астане 10 февраля 2026 года учащиеся 0-9 классов второй  смены переходят на дистанционный формат обучения, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщили в Управлении образования столицы.

Самое читаемое

Наверх