Школьники второй смены Астаны будут учиться онлайн
Сегодня, 12:00
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:00Сегодня, 12:00
116Фото: freepik.com
В связи с ухудшением погодных условий в Астане 10 февраля 2026 года учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения, передает BAQ.KZ.
Об этом сообщили в Управлении образования столицы.
Самое читаемое
- Назначены прокуроры Астаны и Шымкента
- С 1 июля электросамокаты в Казахстане признаются транспортом: в Алматы прошли обсуждения
- В Алматы продолжается развитие радиальных магистралей с выходом на БАКАД
- Команда казахстанского спецназа лидирует в соревнованиях UAE SWAT Challenge
- 4 квартиры, дома в Астане и Эмиратах: АФМ завершило расследование в отношении лже-комиссионки