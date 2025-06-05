Сегодня в Городском парке культуры и отдыха Уральска состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню охраны окружающей среды и профессиональному празднику – Дню эколога. В празднике приняли участие специалисты-экологи, ветераны отрасли, представители промышленных предприятий, общественности и школьники, передает BAQ.KZ.

Ключевым элементом мероприятия стала творческая выставка "Дай отходам новую жизнь", организованная среди учащихся городских школ. Юные участники представили поделки, созданные из бытовых отходов и перерабатываемых материалов — от цветов из пластиковых бутылок до функциональной посуды и декоративных элементов из картона и бумаги.

Подобный формат оказался не только зрелищным, но и образовательным — выставка наглядно показала, как бережное отношение к окружающей среде начинается с осознанности и креативности.

"Эта инициатива помогает формировать у детей экологическое мышление и показывает, что каждый может внести вклад в защиту природы", — отметили организаторы.

Праздничная программа включала также церемонию награждения специалистов, внесших весомый вклад в охрану окружающей среды. Награды от Министерства экологии и природных ресурсов РК и акима области получили экологи предприятий, представители государственных структур и активисты.

Среди награждённых:

Медаль "Ветеран труда" – Утепберген Ихсанулы Муханов, пенсионер Департамента экологии ЗКО;

Значки "Лучший специалист в области экологии" – Толеген Бактыгали и Айнагуль Кенжина;

Почётные грамоты и благодарственные письма – представителям ТОО "Жайыкмунай", компании "КПО б.в.", АО "Жайыкжылукуат", ТОО "ALTRA TYRES", и другим активным экологам региона.

С поздравительной речью выступил заместитель акима области Калияр Айтмухамбетов, подчеркнув важность вовлечения молодёжи в защиту окружающей среды и постоянного повышения экологической культуры.

Девиз мероприятия были слова Президента Касым-Жомарта Токаева:

"Чистота должна начинаться с каждого человека, каждого дома, каждой улицы и каждого города. Потому что „Чистый Казахстан“ — это не однодневная кампания. Это — наш образ жизни."

Праздник стал не только формальным поводом для вручения наград, но и живым примером того, как можно воспитывать экологическое сознание через творчество и совместные усилия.