Школьники ЗКО показали, как превратить мусор в ресурс
В Уральске показали, как можно беречь природу с юных лет.
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Сегодня в Городском парке культуры и отдыха Уральска состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню охраны окружающей среды и профессиональному празднику – Дню эколога. В празднике приняли участие специалисты-экологи, ветераны отрасли, представители промышленных предприятий, общественности и школьники, передает BAQ.KZ.
Ключевым элементом мероприятия стала творческая выставка "Дай отходам новую жизнь", организованная среди учащихся городских школ. Юные участники представили поделки, созданные из бытовых отходов и перерабатываемых материалов — от цветов из пластиковых бутылок до функциональной посуды и декоративных элементов из картона и бумаги.
Подобный формат оказался не только зрелищным, но и образовательным — выставка наглядно показала, как бережное отношение к окружающей среде начинается с осознанности и креативности.
"Эта инициатива помогает формировать у детей экологическое мышление и показывает, что каждый может внести вклад в защиту природы", — отметили организаторы.
Праздничная программа включала также церемонию награждения специалистов, внесших весомый вклад в охрану окружающей среды. Награды от Министерства экологии и природных ресурсов РК и акима области получили экологи предприятий, представители государственных структур и активисты.
Среди награждённых:
- Медаль "Ветеран труда" – Утепберген Ихсанулы Муханов, пенсионер Департамента экологии ЗКО;
- Значки "Лучший специалист в области экологии" – Толеген Бактыгали и Айнагуль Кенжина;
Почётные грамоты и благодарственные письма – представителям ТОО "Жайыкмунай", компании "КПО б.в.", АО "Жайыкжылукуат", ТОО "ALTRA TYRES", и другим активным экологам региона.
С поздравительной речью выступил заместитель акима области Калияр Айтмухамбетов, подчеркнув важность вовлечения молодёжи в защиту окружающей среды и постоянного повышения экологической культуры.
Девиз мероприятия были слова Президента Касым-Жомарта Токаева:
"Чистота должна начинаться с каждого человека, каждого дома, каждой улицы и каждого города. Потому что „Чистый Казахстан“ — это не однодневная кампания. Это — наш образ жизни."
Праздник стал не только формальным поводом для вручения наград, но и живым примером того, как можно воспитывать экологическое сознание через творчество и совместные усилия.
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