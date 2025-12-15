В Атырауской области из-за неблагоприятных погодных условий все школьники 15 декабря будут обучаться в онлайн-формате. Об этом сообщили в акимате региона, передаёт BAQ.KZ.

Решение принято на заседании оперативного штаба под председательством акима Атырауской области Серика Шапкенова.

"Главная задача — сохранение жизни и здоровья людей. По данным Казгидромета, сильный ветер сохранится до вечера завтрашнего дня. В целях безопасности принято решение перевести обучение школьников во всех районах области в дистанционный формат", — отметил глава региона.

Учебный процесс будет организован в онлайн-режиме во всех общеобразовательных школах области.