Школьников Атырауской области 15 декабря перевели на дистанционное обучение

Мера направлена на обеспечение безопасности детей в условиях ухудшения погоды.

Фото: Pixabay.com

В Атырауской области из-за неблагоприятных погодных условий все школьники 15 декабря будут обучаться в онлайн-формате. Об этом сообщили в акимате региона, передаёт BAQ.KZ.

Решение принято на заседании оперативного штаба под председательством акима Атырауской области Серика Шапкенова. 

"Главная задача — сохранение жизни и здоровья людей. По данным Казгидромета, сильный ветер сохранится до вечера завтрашнего дня. В целях безопасности принято решение перевести обучение школьников во всех районах области в дистанционный формат", — отметил глава региона.

Учебный процесс будет организован в онлайн-режиме во всех общеобразовательных школах области.

