Школьников Атырауской области 15 декабря перевели на дистанционное обучение
Мера направлена на обеспечение безопасности детей в условиях ухудшения погоды.
Сегодня, 06:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 06:15Сегодня, 06:15
93Фото: Pixabay.com
В Атырауской области из-за неблагоприятных погодных условий все школьники 15 декабря будут обучаться в онлайн-формате. Об этом сообщили в акимате региона, передаёт BAQ.KZ.
Решение принято на заседании оперативного штаба под председательством акима Атырауской области Серика Шапкенова.
"Главная задача — сохранение жизни и здоровья людей. По данным Казгидромета, сильный ветер сохранится до вечера завтрашнего дня. В целях безопасности принято решение перевести обучение школьников во всех районах области в дистанционный формат", — отметил глава региона.
Учебный процесс будет организован в онлайн-режиме во всех общеобразовательных школах области.
Самое читаемое
- Ещё четыре новые школы откроют в Костанайской области до конца года
- 193 школьника стали призёрами республиканской олимпиады
- Туристическая инфраструктура Павлодарской области включает 151 объект размещения
- В Кызылординской и Актюбинской областях ограничат движение на республиканских трассах
- Семь человек пострадали при стрельбе на пляже в Сиднее