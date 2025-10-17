Учащаяся 10 класса столичной школы-гимназии №17 имени Акана Курманова Аэлита Адильхан была принята в одну из самых престижных научных организаций мира - международную Junior Academy Нью – Йоркской академии наук, передает BAQ.KZ.

Программа Junior Academy объединяет молодых ученых, позволяя им работать в международных научных группах по актуальным вопросам в области биотехнологии, инженерии и устойчивого развития. Участники совместно с ведущими профессорами Нью-Йорка реализуют исследовательские проекты, а лучшие работы будут презентованы на специальном конкурсе.

Аэлита была принята в эту программу благодаря уровню владения английским языком, академическим достижениям, интересу к науке и стремлению решать глобальные проблемы. Кроме того, она также продемонстрировала высокую склонность к командной работе и критическое мышление.

Участникам Junior Academy предоставляется доступ к платформе Launchpad. Это элитная научная среда, объединяющая лучших молодых ученых мира.

Аэлита отличается не только академическими достижениями, но и социальной активностью. Его часы волонтерства превышают 170. В рамках проекта Inclusive Academy занималась просветительской деятельностью, преподавая фортепиано и русский язык детям с особыми образовательными потребностями. За эти заслуги она стала "Лучшим волонтером потока" и выиграла два бесплатных курса подготовки к международному экзамену SAT стоимостью более 500 000 тенге.

Учащаяся также участвовала в проекте Kazakh Children Abroad, преподавала казахский язык казахским детям, проживающим в Англии, и внесла свой вклад в сохранение связей с национальной культурой. Кроме того, Аэлита в Сети TikTok выпускает видеоролики, пропагандирующие науку на казахском и английском языках, и пробуждает в своих сверстниках интерес к биоинженерии и науке.