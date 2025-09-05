Детский омбудсмен Алматы прокомментировала суицид 17-летней школьницы, передает BAQ.KZ.

Диана Ерлан заявила, что находится на связи с отцом девочки, которая покончила с собой в Медеуском районе.

"В настоящее время проводятся следственные действия", – отметила омбудсмен.

По факту трагедии зарегистрировано уголовное дело. Проводится расследование.

Между тем, в социальных сетях пишут, что школьница спрыгнула с крыши. По одной из версий, трагический поступок мог быть связан с конфликтом в школе: подростка якобы отругали и впоследствии отчислили. Поводом называли её внешний вид.