Школьница покончила с собой в Алматы
Сегодня, 17:31
72Фото: pixabay.com
Детский омбудсмен Алматы прокомментировала суицид 17-летней школьницы, передает BAQ.KZ.
Диана Ерлан заявила, что находится на связи с отцом девочки, которая покончила с собой в Медеуском районе.
"В настоящее время проводятся следственные действия", – отметила омбудсмен.
По факту трагедии зарегистрировано уголовное дело. Проводится расследование.
Между тем, в социальных сетях пишут, что школьница спрыгнула с крыши. По одной из версий, трагический поступок мог быть связан с конфликтом в школе: подростка якобы отругали и впоследствии отчислили. Поводом называли её внешний вид.
