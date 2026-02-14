В регионе активно ведётся строительство социальных объектов. В 2025 году на территории области было запланировано строительство 89 объектов. По итогам года 62 из них введены в эксплуатацию, а оставшиеся 27 проектов продолжены в 2026 году как переходящие, передаёт BAQ.KZ.

По данным Управления строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области, в 2025 году на строительно-монтажные работы и разработку проектно-сметной документации было выделено около 89 млрд тенге. Финансирование осуществлялось за счёт средств Национального фонда, республиканского и областного бюджетов, областного резерва и Специального государственного фонда. Выделенные средства направлены на жилищное строительство, а также развитие социальных и инфраструктурных объектов.

«Основная часть социальных объектов приходится на сферу образования — 47 проектов. В сфере здравоохранения построено 19 объектов, из которых 18 уже введены в эксплуатацию. Также системно ведётся строительство объектов спорта, культуры, социальной защиты, чрезвычайных ситуаций и государственных органов», — отметил заместитель руководителя областного управления строительства, архитектуры и градостроительства Аслан Жарасбаев.

Кроме того, в регионе начато строительство крупных социально значимых проектов. В частности, в городе Актобе возводятся музыкально-драматический театр, футбольный стадион и универсальный спортивный комплекс на 5000 мест. Эти объекты придадут импульс развитию культурного, спортивного и социального потенциала региона.

В целом, своевременное строительство и ввод в эксплуатацию социальных объектов являются важным шагом, направленным на повышение качества жизни населения и развитие сфер образования, здравоохранения, спорта и культуры.