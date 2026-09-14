Школы и детсады получили самые высокие оценки казахстанцев по доступности

Казахстанцы выше всего оценивают доступность школ, детских садов, спортивных объектов и учреждений культуры. По итогам опроса Казахстанского института общественного развития, уровень удовлетворенности разными элементами инфраструктуры в третьем квартале 2026 года составил от 57,8% до 78,2%, передает BAQ.KZ.

На первом месте оказались школы. Их доступностью довольны 78,2% опрошенных. Детские сады положительно оценили 73,3% респондентов.

Спортивные комплексы и сооружения получили 71,6%, учреждения культуры 71,1%.

Места для прогулок и отдыха устраивают 67,8% участников опроса, озеленение 67,3%, возможности для развития детей 66,2%.

Доступностью информации государственных органов довольны 64,6% респондентов. Качеством воды 64,4%, чистотой и уборкой улиц и дворов 63,8%.

Самый заметный рост за год показали оценки дорог. В первом квартале их качеством были довольны 50% опрошенных, в третьем квартале уже 57,8%.

Опрос охватил 2 400 человек старше 18 лет. Исследование проводили с 1 по 16 августа 2026 года методом личного интервью в Астане, Алматы, Шымкенте, 17 областных центрах и сельских населенных пунктах.